Кемерово, , 08:20 — REGNUM В Кемеровской области за неделю с 26 апреля по 2 мая зарегистрировано 458 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Уровень заболеваемости СОVID-19 на 3,7% ниже, чем на прошлой неделе. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

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В Кузбассе продолжается вакцинация населения. На территории региона применяются три вакцины: «Гам-Ковид-Вак» (торговая марка «Спутник V») производства НИЦ имени Н.Ф. Гамалеи, «ЭпиВакКорона» — ГНЦ вирусологии и биотехнологии «Вектор», «КовиВак» — НИИ имени Н.П. Чумакова.

По данным на 4 мая, первую дозу вакцины получили 199,3 тыс. человек, двукратно привиты 131,4 тыс. человек.