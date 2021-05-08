Нур-Султан, , 08:19 — REGNUM Торжественные мероприятия по случаю Дня Победы в Казахстане перенесли на следующий год из-за ситуации с распространением коронавируса. Об этом 8 мая написал пресс-секретарь казахстанского лидера Берик Уали на своей странице в Facebook.

Он отметил, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратится к соотечественникам с поздравлением. Уали добавил, что ветераны ко Дню Победы получили материальную помощь.

Ранее в министерстве обороны Казахстана сообщили, что в республике отменили военные парады в День защитника Отечества 7 мая и в День Победы 9 мая. Сообщалось также, что военнослужащие Казахстана не примут участие в параде Победы в Москве.

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