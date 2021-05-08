Мале, , 08:19 — REGNUM Операцию по извлечению осколков из легких и живота сделали бывшему президенту Мальдив Мохамеду Нашиду, пострадавшему при взрыве 6 мая. Об этом 7 мая сообщило Agence France-Presse (AFP).

После операции состояние экс-главы государства остается критическим и он находится в реанимации.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 мая в столице Мальдив городе Мале прогремел взрыв. По информации местных СМИ, бомба была заложена недалеко от дома Мохамеда Нашида, который получил ранения при инциденте и был госпитализирован.

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