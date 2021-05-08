Саратов, 8 мая, 2021, 09:00 — ИА Регнум. В Саратовской области 8 мая ожидается местами туман с видимостью от 500 метров и менее. В течение дня воздух прогреется до +20 градусов. Возможен небольшой кратковременный дождь, сообщает региональный Гидрометцентр.

Исаак Левитан. Буря. Дождь. 1899

На территории Краснокутского района до 9 мая сохраняется высокая пожароопасность (4 класс) с дальнейшим распространением по Саратовской области.

В день Победы, 9 мая температура воздуха ночью составит около +10 градусов, днем — +17…+20 градусов. Облачно, временами небольшой дождь.

Такая же погодная картина будет в понедельник, 10 мая. Начиная с 12 мая, в регионе дневная температура воздуха составит более 20 градусов, осадки возможны не раньше 14 мая.

ИА REGNUM напоминает, с начала 2021 года в Саратовской области зарегистрировали 733 ладшафтных пожаров на площади 12 954 гектаров.

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