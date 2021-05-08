Сент-Пол, США, , 08:32 — REGNUM Хоккейный клуб «Миннесота Уайлд» переиграл в овертайме команду «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 8 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра состоялась на льду арены «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле и закончилась победой хозяев в овертайме со счетом 4:3.

Основное время матча закончилось с ничейным счетом 3:3. В составе «Миннесоты» голами отличились шведские форварды Виктор Раск (9-я минута) и Йоэль Эрикссон Эк (53-я), а также немецкий нападающий Нико Штурм (19-я), у «Анахайма» шайбы забросили Макс Комтуа (8-я), Адам Хенрик (27-я) и Дерек Грант (55-я).

Победу хозяевам в овертайме принес гол российского форварда «Миннесоты» Кирилла Капризова (61-я), который также записал на свой счет в матче одну результативную передачу.

Российский нападающий «Анахайма» Александр Волков сделал во встрече одну результативную передачу.

Отметим, в следующем матче «Миннесота», проигравшая прошлую встречу, 9 мая снова встретится с «Анахаймом», который в прошлой игре победил.