Салехард, , 08:13 — REGNUM Три заместителя главы ЯНАО имеют доходы выше двух миллионов рублей в месяц. Декларации ямальских чиновников за 2020 год опубликованы на портале органов власти Ямала.

Александр Мажаров задекларировал за 2020 год 29,9 млн рублей доходов. Он имеет в собственности три земельных участка 20, 14 и 3 сотки, два жилых дома на 229,5 и 44,7 кв. м, четыре квартиры на 70, 74, 116 и 64 кв. м, гараж на 17,6 кв. м, нежилое помещение на 12 «квадратов». Кроме того, в его собственности находятся три автомобиля Toyota, Lexus и Porsche. Его супруга задекларировала за 2020 год 383,3 тыс. рублей. В её собственности находятся пять квартир.

Заместитель губернатора, директор департамента финансов ЯНАО Альбина Свинцова задекларировала за 2020 год 24,5 млн рублей доходов, два земельных участка на 13 и 24 сотки, два жилых дома на 622,7 и 608,9 кв. м и квартиру площадью 74,2 кв.м. Её супруг задекларировал в 2020 году 1.3 млн рублей доходов и автомобиль Toyota.

Вице-губернатор Ирина Соколова задекларировала за 2020 год доходы размером 25,2 млн рублей, квартиру на 137,5 кв. м, половину доли квартире на 364 «квадрата», которой она владеет совместно с супругом. Муж Ирины Соколовой заработал за 2020 год 4,2 млн рублей. В его собственности находится квартира на 78,3 кв. м, а также легковой автомобиль Mercedes-Benz.