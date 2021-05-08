Париж, , 08:10 — REGNUM Доля электрических и гибридных автомобилей в общем объёме производства бренда Renault достигнет 90% к 2030 году, заявил глава концерна Renault Лука де Мео на форуме Renault Talk #1.

В настоящее время на долю электрифицированных моделей приходится около четверти от общего объёма продаж Renault в странах Европы. На домашнем рынке компании — во Франции — этот показатель составляет около 30%.

Лука де Мео заявил, что к 2030 году Renault должен стать самым экологически чистым брендом Европы. Для этого компания планирует повысить темпы электрификации своего транспорта, а также расширить использование переработанных материалов при производстве новых автомобилей.

К 2025 году Renault рассчитывается выпустить семь новых автомобилей сегмента C и D. Первой из новых электрических моделей станет кроссовер Megane E-TECH Electric.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле в Renault объявили о прекращении работы над новыми моделями дизельных двигателей.

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