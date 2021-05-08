Анкасвилл, США, , 08:10 — REGNUM Американский боец смешанного стиля (ММА) Серджио Петтис победил своего соотечественника Хуана Арчулету в поединке на турнире Bellator 258, на кону в котором стояло звание чемпиона организации в легчайшем весе Арчулеты. Об этом 8 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Бой, который продлился все заявленные пять раундов, проходил в Анкасвилле и закончился в пользу Петтиса единогласным решением судей со счетом 50−45, 49−46, 49−46.

Отметим, это 21-я (семь — досрочно) победа 27-летнего Серджио Петтиса в ММА при пяти поражениях. Для 33-летнего Хуан Арчулеты это поражение стало третьим при 24 (11 — досрочно) выигранных поединках.