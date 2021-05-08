Оттава, , 08:05 — REGNUM Инициативу США по отказу от правил защиты прав интеллектуальной собственности в отношении вакцин от коронавирусной инфекции поддерживают власти Канады, заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо 7 мая в ходе пресс-конференции.

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Он отметил, что мир не сможет справиться с пандемией, если не одолеет ее повсеместно. По словам Трюдо, в улучшении доступа к вакцинам заинтересованы сами страны, которые производят такие препараты.

Присутствовавшая на брифинге канадский министр малого бизнеса, развития экспорта и международной торговли Мэри Ын подчеркнула, что барьеры для распространения препаратов необходимо снять. Она добавила, что Канада готова обсуждать отказ от патентов на вакцины в рамках соответствующего соглашения Всемирной торговой организации (ВТО).

Как сообщало ИА REGNUM, 7 мая инициативу США о переговорах по отказу от патента на вакцины от COVID-19 поддержали власти Бразилии.

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