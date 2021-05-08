Вашингтон, , 08:05 — REGNUM В США коллегия присяжных федерального суда признала гражданина Ирана Мехрдада Ансари виновным в незаконном экспорте из страны деталей с потенциалом двойного (военного) назначение. Об этом 7 мая сообщает пресс-служба Министерства юстиции США.

Согласно представленным в суде документам и другим доказательствам, 39-летний Ансари, владеющий транспортной компанией Gulf Gate Sea Cargo LLC, оказывал помощь по перевозке приобретаемых его сообщниками у американских компаний деталей, запрещённых к поставке в Иран.

Всего за период с 9 октября 2007 года по 15 июня 2011 года Ансари и его сообщники получили или пытались получить от компаний по всему миру более 105 000 деталей на сумму порядка $2,630 млн. Было проведено 599 сделок с 63 различными американскими компаниями, которые не уведомлялись о планах вывезти товар в Иран без получения соответствующей лицензии. Отмечается, что речь идёт о компонентах, которые могли использоваться при изготовлении ядерного оружия, систем наведения ракет и устройств по постановке радиопомех.

Приговор Ансари планируется вынести 1 сентября. По основному обвинению — нарушение положений о торговле с Ираном — ему грозит до 20 лет федеральной тюрьмы. Ещё по пять лет ему грозит по ряду других обвинений.

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