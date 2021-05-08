Саратов, , 08:14 — REGNUM В Саратовской области за минувший день носителями коронавируса стали еще 125 жителей, наибольшее количество заболевших (58 человек) зарегистрировано в возрастной группе старше 60 лет. Всего по состоянию на 8 мая подтверждено 60 037 случаев заражения. Выздоровели за сутки 210 пациентов, за все время — 54 736 человек. Скончался 961 житель, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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За сутки в областном центре выявили 53 случая заражения, в Энгельсском районе — 20, остальные — в других муниципалитетах региона. Пневмония диагностирована у 49 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, режим карантина в ночное время, введенный в Рио-де-Жанейро из-за ситуации с коронавирусом, отменен городскими властями. Предприятия общепита смогут принимать посетителей в любое время, однако ночные клубы по-прежнему будут закрыты.

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