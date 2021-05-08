Мехико, , 08:03 — REGNUM Обвинение во вмешательстве во внутренние дела страны предъявил США президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор. Об этом 7 мая сообщает The Hill.

Обрадор раскритиковал финансирование Вашингтоном организации «Мексиканцы вместе против коррупции и безнаказанности», пояснив, что конституция Мексики запрещает иностранным правительствам давать деньги политическим группам в стране.

Кроме того, президент Мексики обвинил администрацию Белого дома в продвижении заговоров, нацеленных на насильственную смену власти в стране. По словам Обрадора, МИД Мексики уже направил официальную дипломатическую ноту в адрес правительства Соединённых Штатов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Мексики пригласил президента США Джозефа Байдена посетить страну.

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