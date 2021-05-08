Новосибирск, , 07:52 — REGNUM В новосибирском аэропорту «Толмачёво» состоялось открытие экспозиции лучших работ Всероссийского фотоконкурса «Отцы и дети». Это совместный выставочный проект АО «Аэропорт Толмачёво» и Сибирской мемориальной картинной галереи «Великая Отечественная война 1941−1945 гг», сообщили ИА REGNUM в воздушной гавани.

Фотоконкурс «Отцы и дети» — один из проектов «Эстафеты патриотизма поколений». Он проходил в четыре этапа — в 2017, 2018, 2019 и 2020 году. К участию были приглашены все желающие.

«Каждый снимок, представленный на выставке — целая история. Застывшие на страницах образы и события являются неотъемлемой основой сохранения памяти о славных героях Великой Отечественной войны», — отметили в «Толмачёво».

Экспозиция расположилась в соединительной галерее на первом этаже аэропорта.