Чита, , 07:50 — REGNUM Торжественное собрание ветеранов, посвященное 76-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне, прошло 8 мая в Чите. Со словами поздравления обратился губернатор Забайкальского края Александр Осипов. Его слова цитирует пресс-служба правительства региона:

Чествование ветеранов в Чите Правительство Забайкальского края

«Для нас, как для народа, который повидал много войн и конфликтов, в особом ряду стоит Победа в Великой Отечественной войне. Беспрецедентная по напряженности, жестокости врага, по тяготам и лишениям, которые выпали народу.

Сегодня, когда мы чествуем ветеранов, благодарим детей войны, крайне важно бережно передать понимание этого события, значение этого праздника нашим будущим поколениям.

Для фронтовиков — это всегда день славы и гордости, а также памяти. Сегодня многих наших родственников нет рядом. Но они отдали свои жизни ради свободы своего народа. И мы помним их подвиг».

Подготовка к дню Победы в Чите Правительство Забайкальского края

Ветераны получили ценные подарки. Также для всех гостей торжественного собрания состоялся праздничный концерт, на котором прозвучали песни военных лет.

Как сообщало ИА REGNUM, Великая Отечественная война стала тяжёлым испытанием для Забайкалья. Самую работоспособную, молодую и здоровую часть населения — 175 тысяч своих сынов и дочерей — Забайкалье отправило на фронт. Более 50 тысяч забайкальцев не вернулись с поля брани, отдав жизни за свободу и независимость Родины.

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