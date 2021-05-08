Мехико, , 07:49 — REGNUM Запрос на экстренное применение российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник Лайт» в Мексике направила мексиканскому фармрегулятору Cofepris лаборатория Birmex. Об этом 7 мая сообщается на сайте учреждения.

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В заявлении уточняется, что регистрация нового препарата позволит ускорить процесс вакцинации в Мексике, поскольку он вводится всего лишь один раз, а не два, как в случае других вакцин.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 мая в России официально зарегистрировали четвертую по счету отечественную вакцину от COVID-19 — «Спутник Лайт». Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, создавшим вакцину «Спутник V».

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