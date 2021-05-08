Москва, , 07:47 — REGNUM Лесные пожары общей площадью более 6,6 тысяч га были ликвидированы за сутки специалистами лесопожарной службы в ряде регионов России. Об этом 8 мая сообщила пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.

По данным региональных диспетчерских служб лесного хозяйства за прошедшие сутки в России было ликвидировано 132 природных пожара, их общая площадь составила 6660 га. К ликвидации пожаров привлечено более 2,7 тысяч человек, задействовано 667 единиц техники.

Для мониторинга ситуации с воздуха специалисты используют 22 воздушных судна, ещё восемь задействованы при непосредственном тушении пожаров. Самые сильные лесные пожары наблюдаются в Тюменской области, здесь площадь возгорания составила 8,7 тысяч га. К ликвидации возгорания здесь привлечены парашютисты-десантники.

Особый противопожарный режим действует на настоящее время в 53 субъектах РФ. В одном из муниципальных образований Тюменской области из-за пожаров объявлен режим ЧС.

Ранее ИА REGNUM сообщало о продлении противопожарного режима в Тюменской области.

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