Кемерово, , 07:46 — REGNUM В Кемеровской области, по состоянию на 11:00 (время местное) сегодня, 8 мая, за прошедшие сутки выявлено 62 случая заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 64 случая.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: SARS-CoV-2 не знает праздников — все новости»

«Кемерово — 20, Анжеро-Судженск — четыре, Ленинск-Кузнецкий — четыре, Новокузнецк — четыре, Белово — три, Юрга — три, Яшкинский МО — три, Березовский — два, Киселевск — два, Ленинск-Кузнецкий МО — два, Промышленновский МО — два, Калтан — один, Междуреченск — один, Мыски — один, Полысаево — один, Прокопьевск — один, Кемеровский МО — один, Крапивинский МО — один, Новокузнецкий МР — один, Таштагольский МР — один, Тисульский МО — один, Топкинский МО — один, Чебулинский МО — один», — сообщает оперативный штаб региона. За это же время 52 пациента выздоровели, трое скончались.

Всего в Кузбассе выявлено 35 672 случая заражения коронавирусом, 34 376 человек выздоровели, 682 пациента скончались.