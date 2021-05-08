Москва, , 07:43 — REGNUM Специалисты Роскосмоса расконсервировали грузовой корабль «Прогресс МС-17» в монтажно-испытательном корпусе космодрома «Байконур». Об этом сообщается пресс-служба Роскосмоса.

Корабль находился в режиме длительного хранения на космодроме с марта 2020 года. После расконсервации специалисты предприятий Роскосмоса провели внешний осмотр корабля и контроль бортовых систем.

С 8 мая начинается плановая подготовка корабля к запуску. В частности, «Прогрессу» предстоит пройти проверку герметичности и испытания электрических систем.

Старт корабля «Прогресс МС-17» запланирован на 30 июня 2021 года. Запуск будет производиться посредством ракеты-носителя «Союз-2.1а». «Прогресс МС-17» доставит на Международную станцию около 2,5 тонны топлива, воды, газов и других грузов для обеспечения жизнедеятельности экипажа станции.

Читайте ранее в этом сюжете: Корабль «Прогресс МС-17» задействуют при стыковке модуля «Причал» с МКС