Барнаул, , 07:42 — REGNUM В Алтайском крае, где проживает более двух миллионов граждан, на утро 8 мая 2021 года от коронавируса привились уже 203 419 человек (+ 2092 за последние сутки). Такие данные приводит оперативный штаб региона.

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Также известно, что из общего числа 59 450 человек (на 2511 меньше, чем за последние сутки) получили первую прививку и 143 969 человек полностью привиты (+4603 за последние сутки).

Всего в регион поступило уже 258 187 комплектов (компонент I + компонент II) комбинированной векторной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-COV-2 (+ 6600 за последние сутки).

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