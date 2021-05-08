Тюмень, , 07:36 — REGNUM Губернатор Тюменской области Александр Моор до 31 мая продлил в регионе действие особого противопожарного режима. Об этом 8 мая сообщает пресс-служба губернатора.

«Особый противопожарный режим продлён в Тюменской области по 31 мая включительно. Соответствующие изменения внесены в постановление регионального правительства от 19 апреля 2021 года №210-п», — говорится в сообщении.

Постановление продлевает в регионе запрет на посещение лесов, разведение костров, а также сжигание на территориях садоводческих и огороднических товариществ бытовых отходов, травы и мусора. Предприятиям и организациям запрещается проводить пожароопасные работы, в том числе сельскохозяйственные палы и другие.

Напомним, что ранее Моор вновь обратился к населению с просьбой соблюдать противопожарную безопасность, не жечь траву, не устраивать костров на приусадебных участках, тем более в лесу.

Как сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области за прошедшие сутки в Тюменской области зарегистрирован 61 природный пожар общей площадью 7,4 тыс. га.

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