Чебоксары, , 07:35 — REGNUM В Чувашии потеплеет, но в День Победы погода испортится. Об этом ИА REGNUM сообщил автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

Возле чебоксарского школьного памятника, посвящённого павшим героям Великой Отечественной войны ИА REGNUM

По его словам, 8 мая будет преимущественно без осадков со слабым южным ветром, благодаря чему потеплеет на несколько градусов. Но 9 мая, когда вся страна отмечает День Победы, погода испортится: если в первой половине дня прогнозируются кратковременные дожди, то затем они могут усилиться при порывах ветра до 14 метров в секунду. Ожидается +12…+17 градусов тепла.

10 мая осадки прекратятся, температура сохранится на прежнем уровне, но чуть ослабнет ветер. 11 мая блокирующий антициклон принесёт теплую солнечную погоду со слабым ветром, температура вырастет до +20 градусов.

Затем станет ещё теплее — ожидается до +25 градусов, но 15 — 16 мая республику накроет холодный фронт с короткими грозовыми дождями.

По предварительным данным, во второй половине мая в Чувашии ожидается прохладная погода без существенных осадков.