Барнаул, , 07:34 — REGNUM Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 8 мая 2021 года, общее число жертв SARS-CoV-2 составляет уже 3028 человек, причём 10 из них добавили в сводку за последние сутки.

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Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (13 108 человек, +16 за последние сутки) и ОРВИ (29 207 человек, +47 за последние сутки).

Тяжелобольных насчитывается 184 (-5 за последние сутки), из них 78 подключены к аппаратам ИВЛ (+1 за последние сутки). С начала учебного года коронавирус выявлен у 2475 детей (+6 за последние сутки).

Из общего числа выявленных носителей SARS-CoV-2 (50 209 человека, +65 за последние сутки) новый вирус победили 45 169 человек (+99 за последние сутки).

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