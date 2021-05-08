Бразилиа, , 07:33 — REGNUM Режим карантина в ночное время, введенный в бразильском городе из-за ситуации с коронавирусом, отменен городскими властями, 7 мая сообщается в их официальном вестнике.

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Кроме того, снят запрет на купание в море и нахождение на пляже по выходным дням, а также на проведение культурно-массовых мероприятий при условии соблюдении ограничений на число участников.

Предприятия общепита смогут принимать посетителей в любое время, однако ночные клубы по-прежнему будут закрыты.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 мая президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что мог дважды переболеть коронавирусной инфекцией. По его словам, недавно у него появились симптомы, схожие с теми, которые наблюдались в июле 2020 года, когда он болел COVID-19.

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