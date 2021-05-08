8 мая 2021 | Время чтения 2 мин

В Новосибирской области пожарные ежедневно ликвидируют сотни возгораний. Большинство из них — горение сухой травы в дачных обществах и поселениях или в непосредственной от них близости.

Анна Алябьева, , 08:52 — REGNUM В Новосибирской области до 10 мая включительно действует особый противопожарный режим. Новосибирцам запретили разводить костры, в том числе и для того, чтобы пожарить шашлык в праздничные дни. Многие жители региона с пониманием отнеслись к ограничениям, а некоторые открыто осуждают тех, кто создаёт угрозу жизни и имуществу.

Леонид Соломаткин. Пожар в деревне. Сцена у парома (Пожар на Волге). 1877

«В одном из дачных сообществ Академгородка, несмотря на предупреждения МЧС, дачник решил «пожечь картон». «Я коробки только поджёг и пошёл за сигаретами. Вернулся, а тут, видимо, ветер дунул… И оно там уже само всё загорелось», — рассказал он впоследствии. В считанные минуты огонь начал распространяться по всему полю, моментально поджигая сухую траву, однако дачник уверял, что всё под контролем, потушит сам. Потушить самостоятельно, однако, у него не получилось, где мужик с двумя вёдрами и где бесконтрольно распространяющееся пламя. Итог — силами 20 человек с вёдрами и садовым инструментом пожар удалось локализовать. Сгорели дачные постройки на одном из участков, силами пожарного расчёта пожар удалось потушить окончательно и предотвратить распространение пламени на соседние участки и жилые постройки. Судя по гугл-картам, выгорела площадь 150×70 м», — поделился подписчик паблика Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

А лисички взяли спички... Цитата из мф Путаница. реж Ирина Гурвич. 1982. СССР

По данным регионального управления МЧС РФ, на момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений горели два сарая.

«В течение десяти минут удалось сбить пламя, ликвидировав открытое горение, и не допустить распространения огня на лесной массив, а также на другие строения и дачные домики. Пострадавших не было», — уточнили в ведомстве.

«Все весной начинают отстаивать свои конституционные права на разведение костра! Законы, мол, ущемляют их! Как будто цель всей жизни — разжечь огонь. А потом пожарные виноваты, долго ехали!» — подметила Светлана Л.

«Тысяч по 200 давать штраф, может, не будут жечь», — предложил Алексей Ю.

«Одна спичка — три сарайки», — написал Антон Г.

Спичка amparo_0526

«А сколько умников визжало в комментариях по поводу запрета… Вот такой итог в их светлоодарённые головы просто не умещается… Надо подавать иски о возмещении ущерба к таким «простачкам»… Пустота кармана хорошо простимулирует мыслительный процесс зачатков мозга…» — считает Светлана Б.

«Гениально! Поджёг и ушел за сигаретами. Премию ему», — написал на тот же пост Сергей В., но уже в паблике «Инцидент Новосибирск».

«У нас так соседка с сорняками поборолась — встала где-то в шестом часу утра, когда все тихо спали, и устроила пал. Сама ушла в магазин. Мы проснулись от крика других соседей: «У вас второй дом горит». У соседки тоже. Ну и пожарная. Ответ её: «Я думала, земля сырая — потухнет», — поделилась своей историей Катерина Б.

Верфф, Адриан ван дер — Бог призывает Адама и Еву к ответственности, 1717, 55,7

Отметим, что, по данным МЧС РФ, только с 1 мая на территории региона ликвидировано около 800 пожаров. Почти все из них — при горении травы и мусора. По фактам нарушений требований пожарной безопасности возбуждено более 400 административных дел, к ответственности привлечены 133 лица.