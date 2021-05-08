Берлин, , 07:31 — REGNUM Более 15 тысяч подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявлено за сутки в Германии. Об этом 8 мая свидетельствуют данные института имени Роберта Коха.

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За последние 24 часа в стране было выявлено 15 685 случаев заражения SARS-CoV-2, число пациентов, погибших от последствий заболевания COVID-19 возросло на 238 человек. Общее число подтверждённых случаев заражения SARS-CoV-2 с начала пандемии в стране составило 3 507 673, скончались 84 648 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава минздрава Германии Йенс Шпан выступил против отказа от патентов на вакцины от COVID-19. По мнению Шпана, проблема в производстве достаточного количества вакцины от коронавируса состоит в производственных мощностях, а не в защите патентов.

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