Анкара, , 07:36 — REGNUM В министерстве иностранных дел Турции 7 мая решительно осудили нападения израильских сил безопасности на палестинцев в мечети Аль-Акса. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Hürriyet.

«Мы призываем израильское правительство, которое является виновником этих событий, поставивших под угрозу свободу вероисповедания палестинского народа и статус мечети во время месяца Рамадан, к здравомыслию, чтобы как можно скорее положить конец его провокационной и агрессивной политике», — заявили в МИД Турции.

Министр иностранных дел Палестины Риад Малки, который посетил Турцию 7 мая по приглашению своего турецкого коллеги Мевлюта Чавушоглу, обсудил шаги, которые могут быть предприняты на международном уровне по этому вопросу. По словам Чавушоглу, Турция будет продолжать поддерживать «праведное дело» палестинского народа.

Напомним, 7 мая вечером на территории религиозного комплекса Аль-Акса начались столкновения между полицией и палестинцами. Полиция сообщила, что «силы МАГАВ начали восстанавливать порядок» после того, как в полицейских полетели камни и бутылки.