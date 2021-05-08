Барнаул, , 07:23 — REGNUM Жителей Барнаула на 9 мая порадуют фейерверками. Как сообщает официальный телеграм-канал городской мэрии, вопросы организации празднования столице Алтайского края 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне обсуждались в ходе рабочей встречи губернатора Виктора Томенко и мэра Вячеслава Франка.

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Отмечается, что в настоящее время в городе сложилась спокойная эпидемиологическая ситуация. Поэтому, учитывая значимость Дня Победы и многочисленные обращения барнаульцев, салюты отменять не будут. Но чтобы не допустить массового скопления людей, их проведут на нескольких площадках.

Как сообщало ИА REGNUM, оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой: на 7 мая 2021 года общее число жертв SARS-CoV-2 составляет уже 3018 человек, причём девять из них добавили в сводку за последние сутки.

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