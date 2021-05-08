Абакан, , 07:23 — REGNUM В Хакасии за сутки выявили 20 новых случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, общее число заразившихся в регионе достигло 22 512 (с начала года — 4960). Об этом 8 мая сообщает пресс-служба правительства Хакасии.

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Наибольшее число заразившихся выявили в Абакане (восемь человек), Черногорске и Алтайском районе (по четыре) и Саяногорске (три). В Усть-Абаканском районе заразился один человек.

В стационарах проходят лечение 126 (+10) пациентов с COVID-19. Из этого числа шестеро — подключены к аппаратам ИВЛ.

За последние сутки в регионе завершили курс лечения и выздоровели 29 человек. С начала эпидемии — 21 641 человек (с начала года — 4598).

Как сообщало ИА REGNUM, ещё два человека с диагнозом COVID-19 скончались в Хакасии — 68-летняя женщина и 71-летний мужчина.

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