Бушир, Иран, 8 мая 2021, 07:17 — REGNUM Крупный пожар произошёл в прибрежной зоне иранского портового города Бушир. Об этом 8 мая сообщает новостной портал Mehr.
Информация о пожаре поступила спасателям в ночь на субботу. Очевидцы описали пожар как «сплошную стену огня» возле трассы при въезде в город. Огём была охвачена большая площадь, для локализации возгорания пожарным понадобилось несколько часов.
По уточнённым данным, произошло возгорание зарослей камыша, пострадавших в результате пожара нет. Объекты инфраструктуры не пострадали. В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства возникновения пожара.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что по мнению губернатора Тюменской области Александра Моора, большинство природных пожаров происходит по вине людей.
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