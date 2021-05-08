Мехико, , 07:16 — REGNUM Планов посетить место обрушения метромоста в Мехико, в ходе которого погибли 26 человек, не рассматривает президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор. Об этом он заявил 7 мая на пресс-конференции.

По словам главы государства, такие шаги «не в его стиле». Он считает, что посещение места трагедии может выглядеть как спектакль.

«Это не в моем стиле, это больше похоже на спектакль и то, что делали раньше… Я не люблю лицемерие, — сказал мексиканский лидер.

Президент также отметил, что по этой же причине не намерен встречаться с пострадавшими при инциденте. Он добавил, что следит за ситуацией и выразил солидарность с родственниками погибших.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 мая в Мексике был объявлен трехдневный национальный траур по жертвам обрушения метромоста в Мехико.

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