Москва, , 07:16 — REGNUM Вторая ступень китайской тяжёлой ракеты-носителя Long March 5B («Чанчжэн-5B») совершит неконтролируемый сход с орбиты 9 мая ночью по московскому времени. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

По данным Роскосмоса, к 7 мая апогей ступени ракеты-носителя сократился до 267 км, а перигей — до 156 км. Ожидается, что большая часть обломков ракеты сгорит в плотных слоях атмосферы, однако некоторые несгораемые элементы ракеты могут достичь поверхности Земли. Возможные районы падения обломков ракеты не включают территорию России.

Запуск ракеты-носителя Long March 5B с космодрома «Вэньчань» был произведён 29 апреля. Ракета вывела на околоземную орбиту первый модуль формируемой китайской космической станции Tianhe («Млечный путь»). Китай рассчитывает ввести станцию в эксплуатацию в 2022 году после запуска двух дополнительных модулей.

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