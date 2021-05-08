Ульяновск, , 07:13 — REGNUM В Ульяновской области сегодня, 8 мая, начнутся трёхдневные праздничные мероприятия, подготовленные учреждениями культуры в честь 76-й годовщины со дня Победы в Великой Отечественной войне. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

Праздничные концерты начались 2 мая, но основные мероприятия пройдут с 8-го по 10-е мая. 8 мая Дворец книги проведёт областной литературно-патриотический флешмоб «Читай во имя мира!», в ходе которого ульяновские писатели и поэты, школьники и студенты, жители и гости будут читать стихи о Великой Отечественной войне и Победе.

8 мая на территории государственного университета состоится международная акция «Сад памяти», а в киноконцертном комплексе и на летней эстраде Ленинского мемориала государственный академический симфонический оркестр «Губернаторский» представит программу «Весна победы».

9 мая в Ульяновске состоится возложение цветов, пройдёт парад Победы, концертные программы представят учреждения культуры, состоится премьера фильма «Улицы героев» и организуют открытый кинопоказ фильмов о войне. Также продолжатся выступления творческих бригад.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновске продолжением акции «Сад памяти», приуроченной к 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны, станет закладка «Аллеи Героев» из 158 дубов. Она будет не только рассказывать о Героях Советского Союза, но и будет посвящена присвоению Ульяновска звания «Город трудовой доблести».

Напомним, в 2021 году в Ульяновской области в рамках акции «Сад памяти» в память о погибших земляках в лесничествах посажено 88 тыс. сеянцев на площади 14 га.

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