Иркутск, , 07:12 — REGNUM В Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 2411 человек, причём семеро из них погибли только за последние сутки.

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Также, судя по данным оперативного штаба на 8 мая, общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 — 67 331 человек (+120 за последние сутки). Госпитализированы 1128 пациентов (-25 за последние сутки). Выздоровели 65 321 пациент (+119 за последние сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, ещё 274 пациента погибли от болезней, не связанных с COVID-19.

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