Вашингтон, , 07:06 — REGNUM США выразили обеспокоенность ситуацией в Восточном Иерусалиме и призвали стороны конфликта к деэскалации. Об этом говорится в распространённом 7 мая заявлении главы пресс-службы Госдепартамент США Неда Прайса.

По его словам, обеспокоенность вызывают как нападения на израильских солдат, так и ответные нападения на палестинцев на Западном берегу реки Иордан, которые США «недвусмысленно осуждают».

«Мы призываем израильских и палестинских должностных лиц решительно действовать в целях деэскалации напряжённости и прекращения насилия», — говорится в заявлении.

Прайс подчеркнул, что для всех сторон «критически важно» проявлять сдержанность, избегать провокационных действий и риторики, «а также на словах и на деле сохранять исторический статус-кво на Храмовой горе».

Напомним, что в настоящее время в Восточном Иерусалиме на Храмовой горе, возле мечети Аль-Акса продолжаются столкновения палестинцев с израильской полицией. В ходе беспорядков уже пострадали около 200 человек, госпитализировано 88 человек. Отмечается, что силовики перекрывают ворота, ведущие к мечети Аль-Акса, что не позволяет медицинским бригадам палестинского Общества Красного Полумесяца попасть в Иерусалим и оказать раненым необходимую помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, около 200 человек пострадали в ходе столкновений палестинцев с сотрудниками полиции Израиля в ходе беспорядков в Восточном Иерусалиме и его пригороде Шейх-Джаррах.

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