Салехард, , 07:01 — REGNUM Доходы губернатора Ямала Дмитрия Артюхова вновь сократились. Декларация за 2020 год опубликована на сайте органов власти ЯНАО.

За 2020 год Дмитрий Артюхов задекларировал годовой доход в размере 25,2 млн рублей. В 2019 году его доход составлял 30,7 млн рублей, в 2018 году — 64,9 млн рублей. Как и годом ранее, у него в собственности находится земельный участок площадью в пять соток и легковой автомобиль Audi. В совместном пользовании с супругой у Дмитрия Артюхова находится служебная квартира площадью 72,7 кв. м.

Отметим, что супруга Дмитрия Артюхова задекларировала за 2020 год 16,3 млн рублей доходов

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