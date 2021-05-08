Чебоксары, 8 мая, 2021, 09:17 — ИА Регнум. В Красноармейском районе Чувашии выявлен очаг бешенства, в связи с этим на территории одной из деревень вводится карантин. Соответствующее распоряжение подписал глава Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Pitomcy.net Бешенство

Очаг бешенства животных выявлен на одной из улиц в деревне Ванюшкасы Красноармейского района. В качестве неблагополучного определена территория в пределах Исаковского сельского поселения.

Для ликвидации очага бешенства животных и недопущения распространения заболевания ограничительные мероприятия (карантин) устанавливается с 7 мая и до особого распоряжения. В период карантина в эпизоотическом очаге запрещено лечение больных восприимчивых животных, посещение территории посторонними лицами, а также перемещение, ввоз, вывоз или снятие шкур с трупов животных.

В неблагополучном пункте запрещено проведение ярмарок, выставок и других мероприятий, связанных с перемещением и скоплением восприимчивых животных.

Госветслужбе Чувашии поручено разработать план мероприятий по ликвидации очага бешенства.