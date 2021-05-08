Берн, , 06:59 — REGNUM По меньшей мере 76 летальных исходов среди привитых от коронавирусной инфекции зарегистрировали с начала вакцинации в Швейцарии. Об этом 7 мая сообщило на своем сайте швейцарское агентство по терапевтической продукции Swissmedic.

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В середине апреля сообщалось о 55 умерших после вакцинации в стране.

Отмечается, что всего ведомство рассмотрело 1953 жалобы на предполагаемые побочные эффекты от применения вакцин против COVID-19. При этом 870 заявлений касались препарата, созданного компаниями Pfizer и BioNTech, а 1061 — вакцины, произведенной фирмой Moderna.

В оставшихся 22 случаях принадлежность препаратов не уточняется. Отмечается, что средний возраст умерших после вакцинации пациентов, составлял 82 года, и большинство из них страдало серьезными хроническими заболеваниями.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 мая Национальное агентство безопасности медикаментов и товаров медицинского назначения Франции (ANSM) объявило о регистрации еще двух случаев тромбоза после прививки вакциной от коронавирусной инфекции, произведенной британско-шведской компанией AstraZeneca. В одном из них пациентка скончалась.

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