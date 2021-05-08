Чебоксары, , 08:35 — REGNUM В столице Чувашии 9 мая будет работать ретро-троллейбус, в салоне которого будут звучать песни военных лет. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации Чебоксар.

Раритетный троллейбус запустят в День Победы по самому длинному троллейбусному маршруту Чебоксар — маршруту № 1. Он будет курсировать с 9 до 18 часов по той же цене, что и другой общественный транспорт.

Власти заявляют, что встречать пассажиров будут «будут кондукторы в форме». Также чебоксарцев ждёт «музыкальное сопровождение с репертуаром песен военных лет».

Отследить перемещение троллейбуса можно по системе Глонасс: транспорт будет обозначен значком «Р».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее между Чебоксарами и Новочебоксарском распределили 58 новых троллейбусов, в том числе столица Чувашии получила 52 единицы транспорта. Из нового парка 16 троллейбусов — с автономным ходом. Новые троллейбусы можно будет увидеть в Чебоксарах после майских праздников.

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