Москва, , 06:31 — REGNUM Сумма средств вкладов для безопасного хранения в банках в России не должна превышать 1,4 млн рублей, заявил руководитель представительства инвестиционного фонда ANIF в РФ Сергей Григорян.

Он пояснил, что именно на такую величину государством застрахованы деньги в случае закрытия банков. Эксперт подчеркнул, что речь идет об общей сумме всех открытых вкладов.

«Допустим, у вас есть дебетовая карта, на которой лежит 500 тысяч рублей, вклад — 700 тысяч рублей и еще 5 тысяч долларов (примерно 370 тысяч рублей) находятся на валютном вкладе. Если с банком что-то произойдет, вам выплатят только 1,4 млн рублей, при этом валюту пересчитают в рубли по курсу на день прекращения работы банка. Таким образом вместо 1,57 миллиона вы получите 1,4 миллиона», — сказал Григорян в беседе с агентством «Прайм».

Однако, по словам экономиста, существуют страховые продукты, гарантирующие выплаты до 10 млн. Он отметил, что такая страховка относится к продаже недвижимости, наследству, а также к некоторым выплатам и пособиям.

Григорян предупредил, что в РФ государство не занимается страхованием средств на брокерских счетах, которые используют с целью инвестиций в ценные бумаги. В случае обвала владелец счета теряет все деньги.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 февраля президент России Владимир Путин заявил, что интересы граждан, вкладывающих деньги в ценные бумаги, должны быть защищены, поскольку они не являются профессиональными инвесторами. Глава государства отметил, что нельзя допустить, чтобы владельцы таких счетов стали очередными «обманутыми дольщиками».

Читайте ранее в этом сюжете: Путин потребовал защитить вклады в ценные бумаги