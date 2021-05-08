Кито, , 06:24 — REGNUM Работа общественного транспорта была приостановлена из-за дефицита финансов в столице Эквадора, городе Кито. Об этом 8 мая сообщает издание El Universo.

Начиная с 10 мая автобусы общественного транспорта полностью прекратят работу по оказанию услуг населению по экономическим причинам. По словам председателя транспортной палаты Хосе Сантамария, у сектора не хватает финансов на оплату топлива в связи с ростом цен на него, и на обслуживание автопарка.

Сантамария отметил, что такое решение было принято вынужденно. «Это не забастовка, это мирная приостановка нашей деятельности», — пояснил глава транспортной палаты.

Сложность состоит в том, что столица Эквадора, город Кито, занимает почти 300 кв. километров и для двух миллионов жителей города отсутствие общественного транспорта станет серьёзной проблемой.

Ранее ИА REGNUM сообщало об избрании нового президента Эквадора, которому предстоит разбираться с экономическим кризисом в стране, который усугубился на фоне пандемии коронавируса.

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