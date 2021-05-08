Пиндун, , 06:51 — REGNUM В южной части Тайваня 8 мая были зафиксированы подземные толчки магнитудой 4,6. Об этом сообщает сейсмологическая служба острова.

По её данным, эпицентр землетрясения располагался в 35 километрах от города Пиндун с населением более 200 тысяч человек. Очаг подземных толчков залегал на глубине пять километров. Через некоторое время в этом же районе были зафиксированы повторные толчки — теперь магнитудой 4,3.

Отмечается, что колебания почвы ощутили жители уездов Пиндун, Тайдун и специального муниципалитета Гаосюн. О пострадавших или разрушениях не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Тихом океане к востоку от архипелага Фиджи 8 мая произошло землетрясение магнитудой 6,0.

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