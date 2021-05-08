Тюмень, , 06:04 — REGNUM Самые состоятельные депутаты Тюменской городской думы имеют доходы более 20 млн рублей в год. Это следует из их деклараций о доходах, опубликованных на сайте муниципального парламента.

По доходам лидирует генеральный директор АО «Транснефть — Сибирь», депутат фракции «Единой России» Виктор Бронников, который задекларировал в 2020 году 27,8 млн рублей. Он владеет квартирой в 136 кв. м, автомобилем Toyota Land Cruiser 100, моторным судном «Мастер» 440, прицепами к машине и лодке. Его супруга получила за 2020 год 988 тыс. рублей. В её собственности — квартира 87,2 кв. м, а также автомобили Toyota Land Cruiser 150 и Toyota Hilux. в совместном владении супругов Бронниковых находятся земельный участок на 33 сотки, дом на 261 кв. м, а также квартира на 87 кв. м.

Директор по развитию ООО «Полипластик Урал», член фракции ЛДПР в Тюменской гордуме Александр Пивторак занял вторую строчку по уровню доходов среди коллег по парламенту. Он задекларировал за 2020 год 25,2 млн рублей доходов. В его собственности зафиксированы две квартиры 57 и 111 кв. м.

Вице-президент некоммерческого партнерства «Объединение риелторов Тюменской области», депутат из фракции ЛДПР Олег Касьянов в 2020 году зафиксировал доход 20,7 млн рублей. В его собственности находятся шесть земельных участков площадью от 6 до 30 соток, жилой дом на 300 кв. м, несколько помещений, объект незавершённого строительства и баня, а также автомобили Audi Q5, Toyota RAV4 и Volkswagen Passat. Его жена в 2020 году зафиксировала доход в 2020 году на сумму 19,6 млн рублей. Помимо квартиры на 25 кв. м, она обладает 233 земельными участками.