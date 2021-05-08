Сантьяго, , 06:52 — REGNUM В Чили Апелляционный суд Сантьяго обязал государство выплатить родственникам 11 убитых телохранителей свергнутого в 1973 году президента Сальвадора Альенде компенсацию в сумме $1,7 млн. Об этом 7 мая сообщает пресс-служба суда.

По её информации, ответственность государства за преступления против человечности, которые совершили его агенты, была единогласным решением подтверждена второй палатой апелляционного суда. В решении суда отмечается, что из 11 членов личной охраны Альенде, девять были задержаны в сентябре 1973 года и «незаконно казнены», ещё двоих позднее признали пропавшими без вести.

«Государство должно выплатить для компенсации морального вреда в общей сложности 1,225 млрд песо ($1,7 млн) матерям, супругам и детям жертв», — говорится в решении суда.

Военная диктатура в Чили была установлена после государственного переворота 11 сентября 1973 года, в ходе которого было свергнуто законное правительство Сальвадора Альенде, а глава государства был убит при штурме президентского дворца. К власти пришла военная хунта во главе с генералом Аугусто Пиночетом. За 17 лет диктатуры более трёх тысяч человек были убиты или пропали без вести.

Как сообщало ИА REGNUM, четверо бывших агентов режима Аугусто Пиночета осуждены в Чили за похищение Нестора Галлардо Агуэро в 1974 году.

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