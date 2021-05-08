Владивосток, 8 мая, 2021, 05:56 — ИА Регнум. Во Владивостоке вывесили к Дню Победы флаги с изображением ордена Отечественной войны на фоне красно-белых лучей. По мнению горожан, знамёна напоминают флаг ВМС Японии.

Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Состояние глупости

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Приморцы в соцсетях с негативом отнеслись к такому «украшению» города и просили убрать символику Японии с улиц Владивостока. Как известно, во время Великой Отечественной войны Советский Союз воевал с Японией на Дальнем Востоке.

В городской мэрии изданию «Интерфакс — Дальний Восток» пояснили, что флаги заменят. Выяснилось, что подрядчик неправильно выполнил условия контракта.

«Согласно каталогу оформления улиц, рекомендованного к использованию оргкомитетом «Победа», одним из вариантов для флаговых консолей может использоваться изображение ордена Отечественной войны на фоне из расходящихся красных лент. При этом пространство между полосами остаётся пустым», — пояснили в администрации Владивостока.

Кроме того, флаговая консоль должна была быть выполнена из стеклопластика на металлическом каркасе, а не из ткани. Работы по контракту не будут оплачены. Виновные понесут ответственность.

8 мая флаги заменили на российский триколор.

Как сообщало ИА REGNUM, Знамя Победы с 7 мая гордо реет над Благовещенском.