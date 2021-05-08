Мехико, , 05:50 — REGNUM Одна из пострадавших в результате обрушения 3 мая метромоста в мексиканской столице Мехико скончалась в больнице и общее число жертв ЧП достигло 26. Об этом 7 мая сообщается на специальном сайте, который был открыт властями города после происшествия.

В сообщении отмечается, что в столичных медучреждениях остаются 34 человека, которые пострадали при инциденте.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 мая президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор пообещал, что расследование обстоятельств обрушения метромоста в Мехико будет прозрачным. Он отметил, что информация о ходе расследования будет предоставляться каждый день.

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