Тегеран, , 08:25 — REGNUM 7 мая заместитель министра иностранных дел Ирана по политическим вопросам Аббас Арагчи заявил, что США и все стороны серьезно настроены на возрождение Совместного всеобъемлющего плана действий, известного как СВПД. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

После завершения четвертого раунда заседания Совместной комиссии по СВПД между Ираном и группой 4+1 Арагчи заявил о проведении в Вене нового раунда переговоров. Он отметил, что после периода, когда делегации отправились в свои столицы для консультаций, сегодня они вновь приступили к обсуждению.

Арагчи подчеркнул, что из первой сессии можно сделать вывод о серьезности всех сторон в достижении решения, заявив, что серьезность очевидна во всех делегациях, и каждая из них так или иначе выразила ее.

«Новости, которые приходят из США, заключаются в том, что они также серьезно относятся к возвращению к СВПД, и до сих пор они заявляли о своей готовности снять большую часть санкций, именно поэтому переговоры будут продолжаться до тех пор, пока Иран не выполнит все свои требования в этом отношении», — подтвердил иранский дипломат.