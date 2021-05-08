Тегеран, , 08:27 — REGNUM 7 мая видные деятели из Исламской Республики Иран и Пакистана, называющие Международный день Палестины проявлением солидарности и поддержки, подчеркнули, что обе страны едины в поддержке сопротивления палестинского народа и оппозиции Израилю. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Представители высказали эти мнения на вебинаре под названием «Ось мусульманского единства», организованном совместно консульством Исламской Республики Иран в Исламабаде и Джамиатом Улема-и-Пакистан.

Эта программа была проведена с целью увековечения памяти и сохранения актуальности палестинского вопроса, изучения заговоров Израиля и разъяснения взглядов покойного имама Хомейни и Верховного лидера Исламской революции Аятоллы Сейеда Али Хаменеи по вопросу о Палестине.

По этому случаю выступили посол Исламской Республики Иран в Пакистане, советник по вопросам культуры, видные деятели, связанные с различными политическими и религиозными партиями Пакистана.

Поддерживая угнетенный народ Палестины и осуждая преступления Израиля на оккупированных территориях, они подчеркнули необходимость продолжения пути мучеников сопротивления.