Тегеран, , 08:28 — REGNUM 7 мая министерство здравоохранения Ирана объявило, что общее число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране превысило 74 241, причем 335 иранцев скончались за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

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«Еще 335 иранцев скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число смертей достигло 74 241», — сообщило министерство здравоохранения Ирана.

Согласно полученным данным, за последние 24 часа было обнаружено 17 076 новых случаев заражения COVID-19, при этом 2681 человек был госпитализирован. Министерство здравоохранения Ирана отметило, что 2 074 089 пациентов из общего числа 2 627 094 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц.

5534 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии в отделениях интенсивной терапии. В заявлении подчеркивается, что до настоящего времени по всей стране было проведено 16 789 338 тестов на выявление смертельного вируса.