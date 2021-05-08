Тегеран, , 08:30 — REGNUM 7 мая на главных площадях иранской столицы состоялась символическая церемония поднятия палестинского флага, а также флагов Соединенных Штатов и Израиля. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Церемония была проведена по случаю последней пятницы священного месяца Рамадан, который был объявлен Международным днем Палестины покойным основателем Исламской Республики Имамом Хомейни в 1979 году.

Церемония празднования Дня Палестины стартовала на главных площадях столицы в 10 утра. Из-за текущей ситуации с пандемией COVID-19 в 2021 году празднование Международного дня проводится онлайн, при этом активисты из средств массовой информации освещают символическую церемонию по всему Ирану.

Носратолла Лотфи, заместитель главы Координационного совета исламского развития, заявил к журналистам, что, учитывая тот факт, что в этом году нет митингов и собраний по случаю Дня Палестины, самой важной программой на повестке дня станет

выступление Верховного лидера Исламской революции Аятоллы Али Хаменеи, который обратится к иранскому народу и исламскому миру в прямом эфире.