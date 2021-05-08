Тегеран, , 08:30 — REGNUM 7 мая посол Ирана в Лиссабоне и заместитель председателя Группы дружбы Иран-Португалия встретились в Лиссабоне и подчеркнули важность расширения парламентских отношений. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

На встрече, состоявшейся в посольстве Ирана в Лиссабоне, Мортеза Даманпак-Джами и Луис Граса обсудили пути поддержки парламентами двух стран политических, экономических, культурных и академических отношений.

Посол Ирана представил доклад о развитии дружественных связей между парламентами двух стран в экономической, политической, культурной и научной областях.

Говоря о прогрессе в отношениях, Даманпак-Джами отметил, что из-за санкций США, несмотря на тенденцию компаний сохранять и укреплять коммерческие отношения, экономические отношения между двумя странами находятся на очень низком уровне.

Он выразил надежду, что в ближайшее время санкции будут сняты, а ситуация с COVID-19 улучшится, в связи с чем экономические отношения между Ираном и Португалией будут расти, как и в прошлом.

Граса выступил против бесчеловечных санкций США в отношении Ирана, особенно политики максимального давления, и выразил надежду, что новое правительство США займется позитивным и конструктивным подходом к ядерной проблеме и другим международным вопросам.